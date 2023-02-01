ДНР, 1 февраля, 2023, 22:28 — ИА Регнум. Результатом боёв в Бахмутском районе Донецкой Народной Республики стал переход под контроль России села Сакко и Ванцетти. Населённый пункт освободили 1 февраля подразделения ЧВК «Вагнер», сообщил в телеграм-канале основатель группы Евгений Пригожин.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

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«Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер», — отметил он.

В населённом пункте после боёв уцелел только один дом, и то он частично разрушен. В телеграм-канале опубликовано фото бойцов ЧВК «Вагнер» на фоне руин здания.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине принесла новые достижения российским войскам. Только за последние сутки на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли свыше 60 военных, гаубицу «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну гаубицу Д-20, информировало 1 февраля Минобороны РФ. На донецком направлении, в районах населенных пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное, российские войска, заняв более выгодные рубежи и позиции, нанесли противнику ещё более существенное поражение.