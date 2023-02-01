Мелитополь, 1 февраля, 2023, 21:35 — ИА Регнум. В небе над Мелитополем сработала система ПВО, сообщили 1 февраля в военно-гражданской администрации города.

Mil.ru ПВО в действии

Мелитополь находится под надежной защитой российской армии, добавили представители администрации.

Ранее местные СМИ и телеграм-каналы сообщали о двух взрывах в городе.

29 января сообщалось об обстреле со стороны ВСУ железнодорожного моста в Мелитопольском районе. Погибли четыре человека.