Полковник Макгрегор считает шансом на спасение Зеленского бегство в Польшу

Вашингтон, , 21:49 — REGNUM Украины как государства скоро не станет, а бегство президента Владимира Зеленского и его команды станет единственным шансом на спасение, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, «Россия побеждает. Украина рушится, страна на грани краха».

«Москва разберётся с киевским режимом, если только Зеленский и его друзья не сбегут в Польшу или куда-нибудь ещё», — сказал Макгрегор.

Киев уже столкнулся с демографическим кризисом, вызванным из-за оттока населения. Страну с начала конфликта покинули около четверти жителей, а американские спецслужбы нагло врут, убеждая всех в несуществующих успехах и будущих перспективах ВСУ, сказал экс-советник главы Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полковник Макгрегор сказал, что в США уже все знают о проигрыше Украины в конфликте с Россией.

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