России не готова обсуждать с США вопросы мира, заявили в Кремле. Причина очевидна: к реальному обсуждению этих вопросов не готовы сами Соединённые Штаты, заинтересованные не в компромиссе, а в поражении России. Тем не менее в российско-американских отношениях, какими бы они ни были, остаются вопросы, требующие разрешения. При каких условиях их удастся обсудить?

Геворг Мирзаян, , 10:55 — REGNUM «Планов по переговорам Путина и Байдена нет, для России сейчас главная цель — спецоперация и выполнение ее целей». Об этом заявил не «ястреб», а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который, во-первых, имеет право озвучивать позицию президента Владимира Путина и, во-вторых, в своей риторике не склонен к жестким заявлениям.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь, конечно, идет не о том, что Москва прерывает все контакты с Вашингтоном, прекращает дипотношения, не собирается больше вести разговор о технических и гуманитарных вопросах (обмене заключенных, восстановлении нормальной работы дипломатических и консульских учреждений в обеих странах). Все эти переговоры будут продолжаться — или, по крайней мере, Москва будет пытаться их реанимировать. Отчасти из-за гуманности, отчасти из-за желания недопущения третьей мировой войны.

«Есть те переговоры, которые стоит и необходимо вести, — пояснил ИА REGNUM замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. — К ним относятся переговоры по поводу последствий и рисков, связанных с наращиванием американской военной помощи Украине, включая поставки более дальнобойных ракет. Необходимо обсудить с США риски эскалации от подобных поставок». Также стоит недвусмысленно дать понять американцам по соответствующим каналам, что для России эти поставки будут означать перенесение «красной линии», после чего существенно повысится опасность прямого столкновения России и НАТО, а также применения ядерного оружия, полагает собеседник.

Не исключено, что перечисленные выше вопросы будут обсуждаться на отдельных встречах российских и американских чиновников — в частности, руководителей разведслужб. Людей, которые уполномочены вести дискуссии по вопросам военных конфликтов. Но Москва однозначно дала понять: в том, что касается вопросов мира — нынешнего или будущего — переговоры на сегодняшний день невозможны.

Дмитрий Суслов © Евгений Одиноков/ Фотохост-агентство brics-russia/ РИА Новости

Поражение, а не компромисс

Во-первых, между сторонами очевидно отсутствует атмосфера доверия. В 2022 году президент Путин в нескольких своих выступлениях отдельно подчеркнул мысль о том, что Западу доверять нельзя. Мнение российского лидера фактически подтвердила экс-канцлер Германии Ангела Меркель, признавшись, что мирные Минские соглашения рассматривались Западом не более как затяжка времени.

Если Москва видела «Минск-2» как компромиссный вариант переформатирования Украины и превращения ее в нейтральное государство, то для США и ЕС это был способ обмануть Россию для того, чтобы добиться перевооружения Украины и нового начала боевых действий.

«Сейчас целью США является принуждение России к переговорам и компромиссам на невыгодных для РФ условий. Включая, например, вывод российских войск со значительной части освобожденных территорий, а в идеале возвращение к границам 24 февраля 2022 года, — указывает Суслов. — На Западе сейчас переговоры по Украине рассматриваются как некое оформление поражения России».

При каких условиях возможны переговоры

«В ближайшее время шансов для начала серьезных переговоров между РФ и США по любым вопросам особо нет. Слишком уж накалена обстановка в связи с новыми поставками западных вооружений на Украину», — сказала ИА REGNUM эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина. По ее оценке, США наверняка со временем поставят на Украину всё, что обещают. Они не торопятся, но разговоры после поставки танков об истребителях и ракетах большой дальности нужно воспринимать серьезно,

«Москва же в этой ситуации должна продвигаться «на земле». Чем больше у нас будет успехов на фронте, тем сильнее будут наши позиции перед будущими переговорами. Кроме того, Москва должна наносить удары по западным вооружениям, когда они будут прибывать на Украину», — отмечает собеседница.

Елена Супонина. Цитата из видео с канала: via evrasia

Формально Москва от переговоров не отказывается. «Готовы изучать любые серьезные инициативы по урегулированию украинского кризиса, но их пока никто толком не сформулировал», — констатирует замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Сформулирует их Запад лишь тогда, когда Россия на земле добьется окончательного и неизбежного военного поражения Киева — когда Вашингтону будет понятно, что нанести стратегическое поражение Москве не удастся и альтернатив переговорам с Россией у США нет. «Когда-то эта война закончится. Мы всё равно отстоим свою правду, — подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров. — Но как дальше жить, я пока не представляю себе, всё будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа». «Не только Европа на самом деле, но и в целом Запад. Это и есть основной вопрос», — отмечает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Дмитрий Офицеров-Бельский. Цитата из видео с канала: ИА Regnum

То, что придется обсудить

При том что состояние российско-американских отношений — очевидно, есть темы, которые в любом случае потребуют обсуждения, отмечают эксперты. «Вскоре нужно будет начать переговоры по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ), — полагает Офицеров-Бельский. — Речь пойдет не о сокращении ядерных вооружений — сейчас на это никто не согласится. Скорее о множестве смежных вопросов, таких как, например, не самым идеальным образом работающая система раннего оповещения о пусках».

Однако и здесь есть явная сложность — нельзя обсуждать стратегические вопросы без стратегических рисков. «США хотели оторвать переговоры по стратегическим вооружениям от украинской проблематики, однако Москва не считает такой подход возможным — опять же, на фоне продолжения поставок западного оружия на Украину, — поясняет Супонина. — Поэтому готовившиеся в конец 2022 года переговоры по СНВ-3 в Каире сорвались. Их отложили на начало 2023 года, но пока организовать встречу не получается. Египет пытается посредничать, но шансов на успех не так много».

В итоге российская сторона констатирует, что развал СНВ является «вполне возможным сценарием». «В этот тупик наши отношения заведены антироссийской линией Вашингтона, которая ужесточалась год от года и месяц от месяца на протяжении последних лет, — отмечал замглавы МИД Сергей Рябков. — Вся ситуация в сфере безопасности, включая контроль над вооружениями, оказалась в заложниках у линии США на нанесение России стратегического поражения».