Правительство Болгарии разрешило поставки на Украину продуктов из российской нефти

София, , 21:15 — REGNUM Власти Болгарии разрешили поставлять на Украину продукты, полученные из российской нефти, передает БТА 1 февраля.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Экспортеры могут начать поставки с 5 февраля. Мера объясняется вопросами «экологии и безопасности».

В ЕС с 5 февраля вступит в силу эмбарго на поставки российских нефтепродуктов, однако Болгария получила право не выполнять эту часть санкций, поскольку экономика страны, по заявлениям властей, зависит от топлива, которое производят на принадлежащем «Лукойлу» болгарском НПЗ.

Ранее для Болгарии было сделано исключение (до конца 2024 года) и в части соблюдения ограничений на импорт нефти из России.