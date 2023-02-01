София, 1 февраля, 2023, 21:15 — ИА Регнум. Власти Болгарии разрешили поставлять на Украину продукты, полученные из российской нефти, передает БТА 1 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Экспортеры могут начать поставки с 5 февраля. Мера объясняется вопросами «экологии и безопасности».

В ЕС с 5 февраля вступит в силу эмбарго на поставки российских нефтепродуктов, однако Болгария получила право не выполнять эту часть санкций, поскольку экономика страны, по заявлениям властей, зависит от топлива, которое производят на принадлежащем «Лукойлу» болгарском НПЗ.

Ранее для Болгарии было сделано исключение (до конца 2024 года) и в части соблюдения ограничений на импорт нефти из России.