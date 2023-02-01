Берлин, 1 февраля, 2023, 21:30 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус 1 февраля во время посещения полигона в Аугустдорфе прокатился на немецком боевом танке Leopard 2 типа A6, сообщает пресс-служба минобороны ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Писториус

В ведомстве отмечают, что министр «получил личное впечатление» от поездки по бездорожью на танке.

Напомним, в конце 2021 года занимавшая в тот момент пост главы МИД Великобритании Лиз Трасс проехала на танке в ходе своего визита в Эстонию.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Бориса Писториуса, обучение украинских бойцов на немецких танках Leopard начнётся в ближайшее время в немецком Мюнстере. При этом солдаты ВСУ получат только основные навыки.

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