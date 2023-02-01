Заседание Совбеза ООН по Украине пройдет в годовщину начала СВО

Нью-Йорк, США, , 20:54 — REGNUM Заседание Совета безопасности ООН по Украине назначено на 24 февраля, программа мероприятий совета на месяц была опубликована 1 февраля.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Встреча пройдет в формате дебатов, участие в ней смогут принять представители всех стран — членов ООН.

На предыдущем заседании Совбеза, посвященном ситуации на Украине (13 января) постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что народ Украины заставляют воевать за чужие цели и задачи, а страну превратили в частную военную компанию, принадлежащую НАТО.

Еще весной 2022 года у властей Украины сформировалось убеждение, что Россию можно победить при условии «нарастающей прямой военной помощи НАТО», от этой иллюзии в Киеве не могут избавиться до сих пор, добавил Небензя.