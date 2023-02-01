Путин заявил, что в нынешних условиях вопросы экологии имеют огромное значение

Москва, , 21:06 — REGNUM Как для экономики, так и для каждого конкретного человека в сегодняшних условиях огромное значение имеют вопросы экологии, сказал 1 февраля президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим специальным представителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым.

1 февраля 2023 г. Президент РФ Владимир Путин и Сергей Иванов во время встречи. © Михаил Климентьев/ РИА Новости

По словам Иванова, на реализацию нацпроекта «Экология» в 2023 году выделяется 280 миллиардов рублей. Никаких сокращений не произошло, что подтверждает внимательное отношение к данному вопросу со стороны правительства, сказал он.

Готовится законопроект о расширенной ответственности производителя, отметил также Иванов.

«Это очень сложный закон, он не один год готовился. Он связан с утилизацией упаковки, а упаковка в твердых коммунальных отходах на сегодняшний день составляет значительную долю», — добавил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял о необходимости держать на постоянном контроле вопросы экологии и задачи по борьбе с изменением климата.

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