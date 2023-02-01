Москва, 1 февраля, 2023, 20:39 — ИА Регнум. Поставки западными странами оружия ВСУ, которое те используют для обстрелов мирных жителей, повышают вероятность прямого вооруженного столкновения ядерных держав, заявили 1 февраля представители российской делегации на пленарном заседании Конференции по разоружению в ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Запад втянут в конфликт и иными способами — подготовкой наемников, предоставлением разведывательной информации и т.п., отметили дипломаты.

На словах руководители западных стран призывают к мирному урегулированию конфликта, но их действия ведут к прямо противоположным последствиям, добавили представители делегации России.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО использует всю свою военную инфраструктуру для противодействия России на территории Украины.

В МИД России в свою очередь отмечают, что западные страны на Украине переходят от гибридной войны с Россией к войне полноценной.