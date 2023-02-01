Киргизия получила от России сумму, довольно существенную для республиканского бюджета, — в дополнение к тем средствам, что Москва передавала ранее на поддержку союзницы по ОДКБ и ЕАЭС. При этом вопросов о степени ответной лояльности Киргизии к России накапливается всё больше, и в особенности — после начала спецоперации. Что, с точки зрения экспертов, подлежит пересмотру по завершении СВО?

Иван Журенков, , 21:37 — REGNUM В ближайшее время Киргизия получит от России помощь на 20 млн долларов, заявил в среду президент среднеазиатского государства Садыр Жапаров. Закупленная на эти средства техника пойдет на нужды киргизского МЧС, сообщило ТАСС. Достигнутая в прошлом году договорённость подразумевает передачу республике 10 млн долларов российской безвозмездной помощи для поддержки бюджета Киргизии.

Садыр Жапаров Иван Шилов © ИА REGNUM

Российские власти пошли навстречу пожеланиям киргизского МИД и согласились провести миграционную амнистию. Почти 50 тысяч граждан Киргизии, которым был запрещен въезд в РФ, снова получат возможность трудиться в России, и следовательно, финансировать киргизскую экономику. Последняя во многом зависит от денежных переводов ее трудовых мигрантов. Например, с января по ноябрь 2022 года из России через системы денежных переводов поступили рекордные 2,6 млрд долларов. Для сравнения: ВВП республики по итогам 2022 года составил 919 млрд сомов, или 10,6 млрд долларов.

В такой ситуации Россия могла бы рассчитывать на то, что Бишкек будет добросовестно выполнять свой союзнический долг и платить Москве лояльностью, особенно актуальной в условиях нынешней внешнеполитической и внешнеэкономической напряженности. Однако ситуация не столь однозначна.

Всё больше банков в Киргизии отказываются от обслуживания российских платежных карт «Мир», запрещается показ российских художественных фильмов про ополченцев из ДНР и ЛНР, а сам президент Жапаров ратует за то, чтобы в республике больше документов было на киргизском и меньше на русском. Бишкек запретил гражданам республики участвовать в СВО, а что касается самой спецоперации, то о ней киргизская власть старается высказываться максимально обтекаемо и нейтрально.

Киргизы President. kg

Возможно, России следовало бы призвать партнера по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к более щепетильному исполнению союзнических обязательств, особенно если учесть ту финансовую поддержку, которую получает Киргизия. В частности, можно было бы напомнить о списании в 2018 году долга Киргизии перед Россией в 240 млн долларов.

Вопрос о переосмыслении политики России по отношению к этой республике и другим партнерам по постсоветским объединениям будет поставлен после завершения спецоперации на Украине, полагает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. «Пока во многих сферах Россия пытается не менять, не перестраивать старые схемы, которые работают, — сказал политолог ИА REGNUM. — Потому что невозможно менять всё сразу в тех критических условиях, в которых находится наша страна. А время для смены вех на постсоветском пространстве, безусловно, придет после завершения СВО, и этим временем надо будет правильно распорядиться».

Михаил Ремизов © Александр Кряжев/РИА Новости

При этом Ремизов подчеркнул, что в настоящий момент ключевые интеграционные структуры (и военная, и экономическая) оказались под вопросом.

«ОДКБ дискредитирована событиями вокруг Армении и Азербайджана. Кроме того, были стычки на границе Киргизии и Таджикистана. Интеграция в рамках ЕАЭС сильно меняется в условиях санкционного режима. В прежнем виде эти интеграционные механизмы становятся неактуальными, их потребуется переосмысливать», — считает политолог.

Профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский также полагает — на отношения России с союзниками в первую очередь повлияет успешность проведения СВО.

«России давно надо перейти от режима боевых действий в формате «мы бережем людей и никуда не спешим» к формату «нам нужна победа и как можно скорее». Потому что пока победы России на поле боя не будут достаточно яркими и убедительными, враги будут наглеть, а союзники будут стоять в стороне», — сказал Черняховский.

Сергей Черняховский © Владимир Трефилов/ РИА Новости

Между тем в самой Киргизии на ситуацию смотрят иначе. Политолог Бакыт Бакетаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сказал, что союзнические отношения России и Киргизии остались на прежнем уровне, хотя Бишкек и пытается лавировать, чтобы не оказаться под санкциями.

«Власти, не имея больших ресурсов, каким-то образом пытаются сделать хорошую мину при плохой игре перед Западом. Мы с Россией находимся на одной геополитической лодке, и западные страны прекрасно понимают. Мы не можем играть отдельную игру, находясь в одной подлодке с Россией. А что касается кыргызского языка, то все понимают, что русский язык превалирует», — подчеркнул Бакетаев.

Власти Киргизии понимают, что Россия ждет от них более решительной поддержки, но всё упирается в скудный бюджет и опасения новых государственных переворотов, считает киргизский эксперт.

«У нас бюджет трещит по швам, и в нашей стране, в отличие от других, очень быстро могут случиться революции, и поэтому власти предельно осторожно себя ведут. Но внутренний мир у нас — пророссийский. Китайцам мы неинтересны. Внутри мы все пророссийские, и власти это понимают. Мы выросли на Гоголе, Пушкине, Лермонтове, Бердяеве. Нет такой политики, какая была на Украине или в Грузии, — целенаправленной антироссийской или антирусской. И оппозиция у нас пророссийская, и власть», — заверил Бакетаев.