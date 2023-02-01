Сальдо: на Арабатской стрелке в Херсонской области начали строить новый город

Херсон, , 20:44 — REGNUM На Арабатской стрелке в Херсонской области началось строительство нового города, сообщил 1 февраля в эфире телеканала «Россия 24» временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

Владимир Сальдо khogov.ru

Он подчеркнул, что строители уже работают на объекте. Новый населённый пункт рассчитан на 30 тысяч человек, а вся инфраструктура в нем будет «современнейшей», сказал Сальдо.

Арабатская Стрелка отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Её южная часть относится к Крыму, северная — к Херсонской области. Протяжённость косы составляет более 113 километров, ширина — от 270 метров до восьми километров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявлял, что инвесторы проявляют интерес к строительству нового города, который должен появиться на Арабатской стрелке.