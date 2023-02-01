Херсон, 1 февраля 2023, 20:44 — REGNUM На Арабатской стрелке в Херсонской области началось строительство нового города, сообщил 1 февраля в эфире телеканала «Россия 24» временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

Владимир Сальдо
Владимир Сальдо
khogov.ru

Он подчеркнул, что строители уже работают на объекте. Новый населённый пункт рассчитан на 30 тысяч человек, а вся инфраструктура в нем будет «современнейшей», сказал Сальдо.

Арабатская Стрелка отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Её южная часть относится к Крыму, северная — к Херсонской области. Протяжённость косы составляет более 113 километров, ширина — от 270 метров до восьми километров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявлял, что инвесторы проявляют интерес к строительству нового города, который должен появиться на Арабатской стрелке.