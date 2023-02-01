AT: игнорирование Западом Мюнхенской речи привело к конфликту на Украине
Вашингтон, 1 февраля 2023, 20:13 — REGNUM Западные страны проигнорировали Мюнхенскую речь Владимира Путина, это и стало причиной конфликта на Украине, написал в своей статье обозреватель The American Thinker Джаред Петерсон.
Путин тогда предупредил, что Западу не стоит влезать на Украину, что это «самая красная из всех линий», отметил автор.
Но в Вашингтоне «как будто» не слышали никаких сигналов и продолжали вести против России вялотекущую войну, а потом конфликт перешел в горячую фазу — с началом СВО, написал Петерсон.
Таким образом, к конфликтной ситуации привели действия США, резюмировал автор.
Ранее в Кремле и МИД России неоднократно подчеркивали, что Запад умышленно вводил Россию в заблуждение своими обещаниями. Россию «водили за нос», отметил Владимир Путин.
Отношения России и Запада больше никогда не станут прежними, и пока неясно, какими именно они будут после завершения военной спецоперации России, отмечал глава МИД Сергей Лавров.