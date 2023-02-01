Вашингтон, 1 февраля, 2023, 20:13 — ИА Регнум. Западные страны проигнорировали Мюнхенскую речь Владимира Путина, это и стало причиной конфликта на Украине, написал в своей статье обозреватель The American Thinker Джаред Петерсон.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО, Украина, Россия

Путин тогда предупредил, что Западу не стоит влезать на Украину, что это «самая красная из всех линий», отметил автор.

Но в Вашингтоне «как будто» не слышали никаких сигналов и продолжали вести против России вялотекущую войну, а потом конфликт перешел в горячую фазу — с началом СВО, написал Петерсон.

Таким образом, к конфликтной ситуации привели действия США, резюмировал автор.

Ранее в Кремле и МИД России неоднократно подчеркивали, что Запад умышленно вводил Россию в заблуждение своими обещаниями. Россию «водили за нос», отметил Владимир Путин.

Отношения России и Запада больше никогда не станут прежними, и пока неясно, какими именно они будут после завершения военной спецоперации России, отмечал глава МИД Сергей Лавров.