Москва, 1 февраля, 2023, 20:30 — ИА Регнум. Жители России, принявшие решение покинуть страну из-за частичной мобилизации, подставили Родине подножку, сказал в интервью «Российской газете» помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.

Виталий Невар/ТАСС Наиль Мухитов

По его словам, специальная военная операция выявила тех, кто готов подставить стране плечо, а кто — подножку, и все имена известны. Трудно предположить, как беглецы живут с этим позором, отметил Мухитов.

«Мобилизация показала, что некоторые граждане знают только свои права, но не имеют представления об обязанностях. Привыкли требовать от государства только блага, но даже мысли не допускают о взаимности, чтобы откликнуться на призыв Родины», — заявил помощник секретаря Совбеза.

В глазах воюющих и спасающих Россию граждан ценой собственной жизни эти люди — беглецы и дезертиры, если они любят свою страну, то должны бороться за неё, а не бежать, подытожил Мухитов.

Ранее депутаты Госдумы предложили тщательно проанализировать обстоятельства бегства из России отдельных граждан в период частичной мобилизации. Были высказаны предположения, что для таких граждан стоит предусмотреть принудительные трудовые повинности на восстановительных работах на новых территориях страны.

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