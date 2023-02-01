Вашингтон, 1 февраля 2023, 20:11 — REGNUM Комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова свидетельствует о заинтересованности Москвы и Вашингтона в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3). Об этом заявила заместитель помощника президента США и координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби в ходе мероприятия Ассоциации по контролю над вооружениями.

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Kremlin.ru

«Касаясь сегодняшнего комментария господина Пескова, думаю, это вновь указывает на то, что обе стороны продолжают считать контроль над вооружениями и ДСНВ-3 нашим общим интересом», — сказала она, назвав комментарий представителя Кремля «положительным моментом».

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Ранее Песков сообщил, что Россия считает продолжение действия Договора о стратегических наступательных вооружениях очень важным. В свою очередь, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты сами подорвали принципы ДСНВ.

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