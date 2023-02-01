Белый дом: слова Пескова демонстрируют, что Россия и США заинтересованы в договоре СНВ-3

Вашингтон, , 20:11 — REGNUM Комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова свидетельствует о заинтересованности Москвы и Вашингтона в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3). Об этом заявила заместитель помощника президента США и координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби в ходе мероприятия Ассоциации по контролю над вооружениями.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

«Касаясь сегодняшнего комментария господина Пескова, думаю, это вновь указывает на то, что обе стороны продолжают считать контроль над вооружениями и ДСНВ-3 нашим общим интересом», — сказала она, назвав комментарий представителя Кремля «положительным моментом».

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Ранее Песков сообщил, что Россия считает продолжение действия Договора о стратегических наступательных вооружениях очень важным. В свою очередь, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты сами подорвали принципы ДСНВ.

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