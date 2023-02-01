Берн, , 19:54 — REGNUM В Швейцарии 39 просителей убежища с Украины обратились в суд с жалобой на низкие социальные выплаты. Об этом 1 февраля сообщает швейцарский портал Blick.

Украинские беженцы Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«39 украинских беженцев, проживающих в кантоне Люцерн, обратились в суд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это делается, чтобы проверить, не нарушают ли ставки социальной помощи в кантоне федеральное законодательство.

По данным швейцарских СМИ, ставки пособий для просителей убежища в кантонах Швейцарии варьируются от 9,7 до 26,8 франка. При этом в Люцерне такие пособия одни из самых низких в стране.

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