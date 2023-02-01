Минэкономразвития: инфляция в годовом выражении составила 11,5%

Москва, , 19:50 — REGNUM По данным на 30 января, инфляция в России в годовом выражении составила 11,5%, сообщили 1 февраля в Минэкономразвития.

Инфляция © ИА REGNUM

Неделей ранее этот показатель был почти на том же уровне (11,49%).

В период с 24 по 30 января выросли цены на плодоовощную продукцию и некоторые другие товары, снижались цены на электро — и бытовые приборы, а также строительные товары, отметили в министерстве.

Ранее в Росстате сообщили, что с начала 20-23 года цены в России выросли на 0,74%, а недельный уровень инфляции составил 0,21%.