Украина, вопреки просьбам Киева, пока остается без американской авиации, но в рамках нового пакета помощи получила от США важный подарок. Дальнобойные боеприпасы GLSDB, недорогое, но современное приобретение, существенно расширяют возможность ВСУ по нанесению ракетных ударов. Вооружение — только что из разработки, сражения на Украине должны стать его дебютом. Где надо ожидать применения этих наземных бомб и есть ли у наших войск адекватная защита?

Сергей Адамов, , 09:04 — REGNUM Поставки западных вооружений Украине якобы призваны создать условия для «мирного решения конфликта», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 1 февраля в интервью японскому изданию «Никкэй». Ранее в тот же день источники агентства Reuters подробно сообщили, какие именно средства для «мирного урегулирования» Соединенные Штаты намерены передать Киеву. Два сотрудника администрации Джо Байдена проинформировали: в новый пакет военной помощи на 2 млрд долларов войдут оборудование для систем ПВО, противотанковые комплексы и боеприпасы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

Киев, в частности, получит боеприпасы GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb — «малогабаритная бомба, запускаемая с земли»). Это приобретение позволит ВСУ существенно увеличить дальность нанесения ракетных ударов. Малогабаритные бомбы наземного базирования предназначены для имеющихся на вооружении украинской армии 227-мм ракетных систем HIMARS, M270 и ряда других.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые речь о поставках GLSDB зашла в ноябре 2022 года. С инициативой передать ракеты Киеву выступила компания Boeing, которая ведёт разработку новых ракет совместно с шведской фирмой Saab. Компания предложила правительству США ускорить принятие ракет на вооружение, отказавшись от ряда бюрократических процедур.

GLSDB представляют собой гибрид старых реактивных ракет M26 и планирующих авиационных бомб GBU-39. Пуск ракеты осуществляется установкой HIMARS. Реактивный двигатель выводит бомбу GBU-39 на максимальную высоту, после чего бомба отделяется от ракеты и самостоятельно планирует на цель.

Комплект из четырёх бомб GBU-39. USAF

Подобная модернизация позволяет существенно увеличить дальность ведения огня 227-мм ракетных установок, пояснил ИА REGNUM военный эксперт и автор ряда публикаций по тематике военно-промышленного комплекса Максим Тумбарцев.

«Сейчас имеющиеся у украинской армии системы HIMARS и другие наносят удары ракетами GMLRS. Их дальность поражения составляет 75 км. Новые боеприпасы GLSDB существенно расширяют возможности ВСУ по нанесению ракетных ударов», — рассказал эксперт.

Важно, что до самого недавнего времени GLSDB находились в разработке и не применялись даже на учениях, поэтому конфликт на Украине станет их дебютом, подчеркнул Тумбарцев.

«Поэтому точные их характеристики пока назвать нельзя, — разъяснил специалист и добавил: — Но если мы говорим о малогабаритных бомбах GBU-39, которые используются для создания этих снарядов, то здесь уже речь идёт от 150 км. Это начальный импульс, который даётся реактивным двигателем ракеты M26, плюс собственно дальность поражения малогабаритной бомбы GBU-39, которая составляет около 100–110 км». То есть дальность ведения огня увеличивается вдвое, подчеркнул Тумбарцев.

С точки зрения Белого дома, это очень практичное решение, поскольку производство боеприпасов GLSDB не требует каких-то дополнительных затрат. «В запасе у армии США имеется большое количество ракет М26, которые уже устарели и не используются. Теперь их можно «модернизировать» до уровня GLSDB и передать Киеву без каких-то особых затрат», — указал эксперт.

По мнению Тумбарцева, именно дешевизна решения стала главной причиной, по которой Киев в итоге не получил тактические ракеты ATACMS, о поставке которых неоднократно просил.

Пуск ракеты ATACMS army. mil

«Во-первых, Украина может стать полигоном для боеприпасов GLSDB, которые серийно не производились и не применялись в бою. Во-вторых, это дёшево. И в-третьих, это решение позволяет передать Киеву дальнобойные боеприпасы, не переходя «красных линий». То есть это не тактические ракеты ATACMS, которые существенно мощнее — и дороже», — указал военный эксперт.

С одной стороны, ВСУ получают то, о чём давно просили, — дальнобойные боеприпасы. Но при этом Штаты вроде и не перегибают палку, заметил Тумбарцев.

Боеприпасы GLSDB обладают рядом преимуществ перед используемыми ВСУ реактивными боеприпасами. Помимо дальности, в числе плюсов можно назвать высокую точность и манёвренность боеприпасов, которые самостоятельно планируют на цель.

Наведение осуществляется модулем планирования, который корректирует траекторию при помощи системы GPS. Отклонение бомбы GBU-39, на основе которой делаются новые боеприпасы, составляет не более метра, что позволяет наносить точные удары даже по отдельным объектам.

С другой стороны, обладают меньшей скоростью, чем реактивные снаряды GMLRS, и, следовательно, являются более лёгкой целью для систем ПВО.

Ранее ракеты GBU-39 неоднократно применялись ВВС Израиля при нанесении авиаударов по территории Сирии. Часть из них успешно уничтожалась огнём сирийских ПВО, использующих комплексы «Панцирь», С-200 и ряд устаревших систем советского производства. С другой стороны, применение этих боеприпасов позволяет ВВС Израиля наносить удары с большого расстояния, не попадая в зону действия ПВО.

ЗРПК «Панцирь-С1» Vitaly V. Kuzmin

Где ожидать появления новых боеприпасов — и как с ними бороться

Передача Киеву дальнобойных вооружений в очередной раз свидетельствует о подготовке нового наступления, ранее анонсированного генсеком НАТО Столтенбергом и рядом других официальных лиц как на Украине, так и на Западе.

Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии РИА Новости напомнил, что в качестве возможного направления будущего наступления ВСУ называется запорожский участок фронта.

«Если мы возьмём линию фронта на сегодняшний день и предположим удар с помощью боеприпасов GLSDB, то в зоне поражения уже оказываются Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ, Армянск. Если мы говорим про другие участки фронта, то это уже Луганск, Антрацит и другие города ЛНР, которые сейчас являются оперативным тылом, то есть тылом оперативной группы», — высказал предположение военный эксперт.

При попадании в распоряжение ВСУ новых боеприпасов целями будут: системы ПВО, склады ракетно-артиллерийского вооружения, командные пункты, какие-то важные одиночные цели — радиолокационные станции, перечислил Леонков.

С таким боеприпасом на поле боя мы раньше не сталкивались, признал эксперт. «Но возможность борьбы с подобными бомбами закладывали в такие наши системы ПВО, как «Тор-М2», по ним также могут работать «Панцирь-С1» при условии, что они не будут активно маневрировать», — перечислил Леонков.

Если оценивать 2-миллиардный пакет американской военной помощи в целом, то главной новостью стала не поставка Киеву новых боеприпасов, а скорее отказ (возможно, временный) от передачи ВСУ военной авиации и тактических ракет, указал эксперт. Действительно, сообщения о скором получении Киевом военных самолетов не подтвердились. Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби пояснил, что сейчас такой вопрос не рассматривается.

Джон Кирби Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Решение о передаче новых боеприпасов Киеву можно считать «половинчатым» решением, принятым в первую очередь по соображениям цены. Поставками снарядов GLSDB Вашингтон во многом решает свои собственные задачи по модернизации парка вооружений и испытанию новых систем вооружений без лишних затрат. Поэтому ВСУ придётся обходиться тактическими вооружениями, которые имеют ограниченную зону поражения и ряд уязвимых мест перед российскими системами ПВО.