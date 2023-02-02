Конфликт на Украине стал дебютом для новейшей американской разработки
Сергей Адамов, 2 февраля 2023, 09:04 — REGNUM Поставки западных вооружений Украине якобы призваны создать условия для «мирного решения конфликта», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 1 февраля в интервью японскому изданию «Никкэй». Ранее в тот же день источники агентства Reuters подробно сообщили, какие именно средства для «мирного урегулирования» Соединенные Штаты намерены передать Киеву. Два сотрудника администрации Джо Байдена проинформировали: в новый пакет военной помощи на 2 млрд долларов войдут оборудование для систем ПВО, противотанковые комплексы и боеприпасы.
Киев, в частности, получит боеприпасы GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb — «малогабаритная бомба, запускаемая с земли»). Это приобретение позволит ВСУ существенно увеличить дальность нанесения ракетных ударов. Малогабаритные бомбы наземного базирования предназначены для имеющихся на вооружении украинской армии 227-мм ракетных систем HIMARS, M270 и ряда других.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые речь о поставках GLSDB зашла в ноябре 2022 года. С инициативой передать ракеты Киеву выступила компания Boeing, которая ведёт разработку новых ракет совместно с шведской фирмой Saab. Компания предложила правительству США ускорить принятие ракет на вооружение, отказавшись от ряда бюрократических процедур.
GLSDB представляют собой гибрид старых реактивных ракет M26 и планирующих авиационных бомб GBU-39. Пуск ракеты осуществляется установкой HIMARS. Реактивный двигатель выводит бомбу GBU-39 на максимальную высоту, после чего бомба отделяется от ракеты и самостоятельно планирует на цель.
Подобная модернизация позволяет существенно увеличить дальность ведения огня 227-мм ракетных установок, пояснил ИА REGNUM военный эксперт и автор ряда публикаций по тематике военно-промышленного комплекса Максим Тумбарцев.
«Сейчас имеющиеся у украинской армии системы HIMARS и другие наносят удары ракетами GMLRS. Их дальность поражения составляет 75 км. Новые боеприпасы GLSDB существенно расширяют возможности ВСУ по нанесению ракетных ударов», — рассказал эксперт.
Важно, что до самого недавнего времени GLSDB находились в разработке и не применялись даже на учениях, поэтому конфликт на Украине станет их дебютом, подчеркнул Тумбарцев.
«Поэтому точные их характеристики пока назвать нельзя, — разъяснил специалист и добавил: — Но если мы говорим о малогабаритных бомбах GBU-39, которые используются для создания этих снарядов, то здесь уже речь идёт от 150 км. Это начальный импульс, который даётся реактивным двигателем ракеты M26, плюс собственно дальность поражения малогабаритной бомбы GBU-39, которая составляет около 100–110 км». То есть дальность ведения огня увеличивается вдвое, подчеркнул Тумбарцев.
С точки зрения Белого дома, это очень практичное решение, поскольку производство боеприпасов GLSDB не требует каких-то дополнительных затрат. «В запасе у армии США имеется большое количество ракет М26, которые уже устарели и не используются. Теперь их можно «модернизировать» до уровня GLSDB и передать Киеву без каких-то особых затрат», — указал эксперт.
По мнению Тумбарцева, именно дешевизна решения стала главной причиной, по которой Киев в итоге не получил тактические ракеты ATACMS, о поставке которых неоднократно просил.
«Во-первых, Украина может стать полигоном для боеприпасов GLSDB, которые серийно не производились и не применялись в бою. Во-вторых, это дёшево. И в-третьих, это решение позволяет передать Киеву дальнобойные боеприпасы, не переходя «красных линий». То есть это не тактические ракеты ATACMS, которые существенно мощнее — и дороже», — указал военный эксперт.
С одной стороны, ВСУ получают то, о чём давно просили, — дальнобойные боеприпасы. Но при этом Штаты вроде и не перегибают палку, заметил Тумбарцев.
Боеприпасы GLSDB обладают рядом преимуществ перед используемыми ВСУ реактивными боеприпасами. Помимо дальности, в числе плюсов можно назвать высокую точность и манёвренность боеприпасов, которые самостоятельно планируют на цель.
Наведение осуществляется модулем планирования, который корректирует траекторию при помощи системы GPS. Отклонение бомбы GBU-39, на основе которой делаются новые боеприпасы, составляет не более метра, что позволяет наносить точные удары даже по отдельным объектам.
С другой стороны, обладают меньшей скоростью, чем реактивные снаряды GMLRS, и, следовательно, являются более лёгкой целью для систем ПВО.
Ранее ракеты GBU-39 неоднократно применялись ВВС Израиля при нанесении авиаударов по территории Сирии. Часть из них успешно уничтожалась огнём сирийских ПВО, использующих комплексы «Панцирь», С-200 и ряд устаревших систем советского производства. С другой стороны, применение этих боеприпасов позволяет ВВС Израиля наносить удары с большого расстояния, не попадая в зону действия ПВО.
Где ожидать появления новых боеприпасов — и как с ними бороться
Передача Киеву дальнобойных вооружений в очередной раз свидетельствует о подготовке нового наступления, ранее анонсированного генсеком НАТО Столтенбергом и рядом других официальных лиц как на Украине, так и на Западе.
Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии РИА Новости напомнил, что в качестве возможного направления будущего наступления ВСУ называется запорожский участок фронта.
«Если мы возьмём линию фронта на сегодняшний день и предположим удар с помощью боеприпасов GLSDB, то в зоне поражения уже оказываются Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ, Армянск. Если мы говорим про другие участки фронта, то это уже Луганск, Антрацит и другие города ЛНР, которые сейчас являются оперативным тылом, то есть тылом оперативной группы», — высказал предположение военный эксперт.
При попадании в распоряжение ВСУ новых боеприпасов целями будут: системы ПВО, склады ракетно-артиллерийского вооружения, командные пункты, какие-то важные одиночные цели — радиолокационные станции, перечислил Леонков.
С таким боеприпасом на поле боя мы раньше не сталкивались, признал эксперт. «Но возможность борьбы с подобными бомбами закладывали в такие наши системы ПВО, как «Тор-М2», по ним также могут работать «Панцирь-С1» при условии, что они не будут активно маневрировать», — перечислил Леонков.
Если оценивать 2-миллиардный пакет американской военной помощи в целом, то главной новостью стала не поставка Киеву новых боеприпасов, а скорее отказ (возможно, временный) от передачи ВСУ военной авиации и тактических ракет, указал эксперт. Действительно, сообщения о скором получении Киевом военных самолетов не подтвердились. Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби пояснил, что сейчас такой вопрос не рассматривается.
Решение о передаче новых боеприпасов Киеву можно считать «половинчатым» решением, принятым в первую очередь по соображениям цены. Поставками снарядов GLSDB Вашингтон во многом решает свои собственные задачи по модернизации парка вооружений и испытанию новых систем вооружений без лишних затрат. Поэтому ВСУ придётся обходиться тактическими вооружениями, которые имеют ограниченную зону поражения и ряд уязвимых мест перед российскими системами ПВО.