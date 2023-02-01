Москва, 1 февраля, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Российский хоккеист Иван Проворов показал силу своего духа, отказавшись участвовать в ЛГБТ-акции перед матчем Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 1 февраля заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов в интервью «Российской газете».

Fabien Perissinotto Иван Проворов

«Сопротивляться шабашу порочности могут только сильные духом люди. Подтверждение тому — поступок российского хоккеиста Ивана Проворова», — сказал Мухитов.

Он отметил, что многие американцы назвали Проворова героем, не побоявшимся защитить свои моральные принципы.

Как сообщало ИА REGNUM, Проворов, выступающий за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз», отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ.

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