Москва, 1 февраля, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Опыт очернения лидеров России представителями стран Запада насчитывает многие века. Об этом 1 февраля заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов в интервью «Российской газете».

Данил Айкин/ РИА Новости Наиль Мухитов

«Практика оголтелой русофобии уходит своими корнями в глубь веков. Вспомните, например, как Запад создал «черную легенду» об ужасах, творимых во времена правления Ивана IV (Грозного)», — сказал он.

Мухитов подчеркнул, что западные страны скрывают то, что именно при Иване Грозном была учреждена боярская дума, увеличена территория страны и создана Запорожская Сечь.

По его словам, аналогичной дискредитации подвергся и император Павел I, намеревавшийся выступить против Великобритании. Он рассказал о слухах, которые были пущены британской прессой и европейскими дипломатами, а также акцентировал внимание на том, что именно российский император внес вклад в сохранение государственности Швейцарии и Мальты.

Как сообщало ИА REGNUM, российская делегация на пленарном заседании Конференции по разоружению в ООН заявила, что поставки киевскому режиму оружия, из которого ведутся обстрелы мирных жителей Донбасса, создают реальные риски прямого конфликта ядерных держав.

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