Недельная инфляция в России ускорилась до 0,21%

Москва, , 19:40 — REGNUM Недельная инфляция в России в период с 24 по 30 января составила 0,21%, сообщили в Росстате 1 февраля.

Цены на продукты питания Иван Шилов © ИА REGNUM

Неделй ранее показатель составлял 0,14%.

С 24 по 30 января заметнее других увеличились цены на некоторые наименования плодоовощной продукции и колбасы, вместе с тем снизилась стоимость гречки, консервов для детского питания и некоторых других продуктов.

С начала года цены в России выросли на 0,74%, отметили также в Росстате.