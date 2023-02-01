Росстат: в России ускорилась недельная инфляция
Недельная инфляция в России ускорилась до 0,21%
Москва, 1 февраля, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Недельная инфляция в России в период с 24 по 30 января составила 0,21%, сообщили в Росстате 1 февраля.
Иван Шилов ИА REGNUM
Цены на продукты питания
Неделей ранее показатель составлял 0,14%.
С 24 по 30 января заметнее других увеличились цены на некоторые наименования плодоовощной продукции и колбасы, вместе с тем снизилась стоимость гречки, консервов для детского питания и некоторых других продуктов.
С начала года цены в России выросли на 0,74%, отметили также в Росстате.