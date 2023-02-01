Женева, Швейцария, , 19:36 — REGNUM Поставки киевскому режиму оружия, из которого ведутся обстрелы мирных жителей Донбасса, создают реальные риски прямого конфликта ядерных держав. Об этом 1 февраля заявила российская делегация на пленарном заседании Конференции по разоружению в ООН.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что США, Франция и Британия «создают реальные риски прямого вооружённого столкновения ядерных держав» тем, что углубляют свою вовлечённость в конфликт путём поставок оружия, подготовки наёмников, предоставления развединформации.

Российская делегация отметила, что поддержка киевского режима расходится с заявлениями официальных представителей западных стран о необходимости политико-дипломатического урегулирования ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставляемые киевским властям западные танки будут жечь.

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