Женева, Швейцария, 1 февраля, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Поставки киевскому режиму оружия, из которого ведутся обстрелы мирных жителей Донбасса, создают реальные риски прямого конфликта ядерных держав. Об этом 1 февраля заявила российская делегация на пленарном заседании Конференции по разоружению в ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Отмечается, что США, Франция и Британия «создают реальные риски прямого вооружённого столкновения ядерных держав» тем, что углубляют свою вовлечённость в конфликт путём поставок оружия, подготовки наёмников, предоставления развединформации.

Российская делегация отметила, что поддержка киевского режима расходится с заявлениями официальных представителей западных стран о необходимости политико-дипломатического урегулирования ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставляемые киевским властям западные танки будут жечь.