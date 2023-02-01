Москва, 1 февраля, 2023, 19:50 — ИА Регнум. В конце прошлого года производство золота в России увеличилось на 9,3% по сравнению с декабрем 2021 года. Об этом говорится в материалах Росстата.

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По итогам 2022 года показатель вырос на 2,4% в годовом исчислении.

Производство драгоценных металлов увеличилось на 0,4%, выпуск первичного алюминия — на 27,3% в декабре и на 18,1% в годовом исчислении.

В тоже время выплавка чугуна сократилась на 6,2% и составила 4,32 млн тонн. В годовом исчислении показатель снизился на 4,1%. Выпуск нелегированной стали в декабре упал на 15,7% (на 10,7% в годовом исчислении), а легированной стали — на 1% (+2% в годовом исчислении).

Производство сварных стальных труб круглого сечения наружным диаметром более 406,4 мм выросло на 4,7%, до 356,68 тыс. тонн. За весь год показатель вырос на 37,3%. Что касается горячекатаного проката без дополнительной обработки, то его выпуск, напротив, сократился на 4,2% (на 8,9% в годовом исчислении).

В целом российское металлургическое производство сократилось на 3% в годовом выражении. За 2022 год объемы производства сократились на 0,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя цена нефти марки Urals в январе 2023 года составила $49,48 за баррель, что в 1,7 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года и почти на 2% меньше показателя декабря.

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