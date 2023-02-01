В Израиле сработали сирены в городе Сдерот и районе, прилегающем к сектору Газа

Тель-Авив, Израиль, , 19:28 — REGNUM В израильском городе Сдерот и районе, прилегающем к сектору Газа, сработали сирены. Об этом сообщает Армия обороны Израиля в телеграм-канале.

Израиль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Получено сообщение о включении сирен в городе Сдерот и районе, прилегающем к сектору Газа», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны рассматривают возможность поставки Украине системы ПРО «Железный купол».

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