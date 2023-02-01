Москва, 1 февраля, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Азию стал очередной попыткой втянуть в конфликт на Украине Японию и Южную Корею, заявила 1 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

По её мнению, это не только глобальная дестабилизация ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а точечные действия по втягиванию стран, не относящихся к зоне ответственности НАТО или Евросоюза, в ситуацию вокруг Украины.

Захарова убеждена, что НАТО и США «сколачивают коалицию на антироссийской основе», а привлечение Японии и Южной Кореи приведёт к затягиванию конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным издания Global Times, генеральный секретарь НАТО бросил «ядерную приманку» для Южной Кореи, направленную против России и Китая.

Читайте также: США и Южная Корея договорились расширить масштаб совместных военных учений