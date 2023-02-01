Таллин, 1 февраля, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Посольство России в Эстонии делает всё возможное для оказания консульских услуг российским гражданам, несмотря на противодействие со стороны эстонских властей. Об этом 1 февраля говорится в заявлении российского диппредставительства в Таллине.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Отмечается, что в течение года власти Эстонии предприняли целый ряд враждебных акций в отношении граждан РФ, в том числе c целью создания трудностей для оказания консульской помощи.

«В апреле 2022 года были закрыты российские консульские учреждения в городах Нарва и Тарту. В январе 2023 года было предписано значительно сократить численный состав сотрудников посольства», — говорится в заявлении.

В результате этих действий число консульских работников сократилось более чем в четыре раза, что значительно осложнило работу посольства.

Также отмечается, что МИД Эстонии безосновательно и вопреки нормам пытается вводить искусственные ограничения для организации выездного консульского обслуживания граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония не собирается закрывать своё посольство в России.