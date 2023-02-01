Законопроект об обнулении налога на добавленную стоимость на судоремонтные работы внесен в Госдуму

Москва, , 18:59 — REGNUM Законопроект, которым предлагается установить НДС в размере 0% при реализации судоремонтными предприятиями работ по ремонту судов, внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ был подготовлен для оказания государственной поддержки судоремонтным предприятиям по развитию и модернизации производственных мощностей, указано в сопроводительных материалах к законопроекту.

Отмечается, что применение нулевой ставки позволит заключившим инвестиционное соглашение отечественным предприятиям судоремонтной отрасли применять налоговые вычеты по НДС на момент принятия к учету товаров, работ или услуг, что позволит исключить отвлечение денежных средств из финансового оборота предприятий и положительно скажется на их экономическом положении.

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