Правительство России поможет регионам, пострадавшим от обстрелов ВСУ

Москва, , 18:57 — REGNUM Правительству России даны поручения по поддержке регионов, пострадавших от обстрелов ВСУ, заявил 1 февраля президент Владимир Путин.

Владимир Путин © Михаил Климентьев/ РИА Новости

Проблемы для граждан стоят очень остро и должны решаться оперативно, напомнил глава государства.

В каждой конкретной ситуации следует оценить, возмещать ли гражданам потерю жилья или ремонтировать его, при этом объекты коммунального обеспечения нужно восстанавливать в любом случае, сказал Путин.

Как сообщалось ранее, президент 1 февраля провел совещание по вопросам восстановления жилья и инфраструктуры, пострадавших от обстрелов ВСУ и природных катаклизмов.

Главное, что нужно сделать — лишить ВСУ самой возможности обстреливать регионы России, в том числе и новые, эта задача для Минобороны, почеркнул Владимир Путин.