Минфин США ввел санкции против десяти человек и 12 компаний, связанных с Россией

Вашингтон, , 19:00 — REGNUM Министерство финансов США расширило санкции против России. Об этом говорится в опубликованном документе ведомства.

Министр финансов США Джэнет Йеллен © Shawn ThewPool/Global Look Press

Согласно опубликованным данным, под ограничения попали десять физических лиц и 12 компаний, связанных с Москвой. Речь идет о гражданах Латвии, Сингапура, России, Израиля, Узбекистана и Кипра, а также компании из таких стран, как Сингапур, Израиль, Латвия, Кипр и Болгария.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело блокирующие санкции против 22 физических лиц и организаций в ряде стран, связанных с сетью для обхода санкций в поддержку российского военно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные неправительственные компании, которые никогда ранее не симпатизировали России, вынуждены «еле-еле» подтверждать военные преступления ВСУ.

Читайте также: Захарова: на Западе нехотя подтверждают преступления ВСУ