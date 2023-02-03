Москва, 1 февраля, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, позволяющий женщинам с ребенком в возрасте до четырех лет, находящимся в доме ребенка в исправительном учреждении, рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО), правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается предусмотреть возможность применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и замены неотбытой части наказания более мягким его видом для осужденных за совершение преступлений небольшой тяжести женщин, имеющих детей в возрасте до четырех лет, находящихся в доме ребенка исправительного учреждения.

Кроме того, предусматривается гуманизация правовых норм, регулирующих порядок назначения уголовных наказаний в виде обязательных работ, исправительных работ и принудительных работ в отношении женщин, имеющих малолетних детей. Прописывается, что обязательные работы, исправительные работы и принудительные работы не назначаются женщинам, имеющим детей в возрасте до четырех лет.

Предлагаемые изменения создадут более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства, будут способствовать сохранению родственных связей отбывающих наказание в виде лишения свободы осужденных женщин, а также снижению числа женщин, содержащихся в местах лишения свободы совместно с детьми, отмечается в сопроводительных документах.