Москва, 1 февраля, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Российские пранкеры Вован и Лексус анонсировали новый сезон «Шоу ВиЛ», первым героем которого стал бывший советник президента США Джон Болтон. Создатели проекта рассказали ИА REGNUM, что разговаривали с политиком от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Дарья Драй ИА REGNUM Пранкеры «Вован» и «Лексус»

1 февраля в Telegram-канале программы появился анонс с фрагментами разговора пранкеров Вована и Лексуса с американским политиком Джоном Болтоном. В ролике бывший советник президента США делится мыслями о том, что Минские соглашения были ужасными, рассказывает, что он поддерживал выступающих против президента Белоруссии Александра Лукашенко и признаётся, что считал Украину частью России.

Создатели «Шоу ВиЛ» поделились секретом, как они убедили американского политика на интервью и раскрыли один тезис из анонса.

«Мы звонили ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. Весь наш разговор раскрывать не буду, завтра он появится в нашем канале. Раскрою первый тезис. Минские соглашения Болтону не нравились тем, что необходимо было договариваться народом Донбасса и признать его легитимность. Это на его взгляд и мешало Украине победить», — рассказалИА REGNUM Алексей Столяров (Лексус)

«Шоу ВиЛ» — информационно-развлекательный проект пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), в котором они обсуждают с политиками и не только актуальные темы. Среди их невольных собеседников были кинорежиссер Дэвид Линч, писатель Стивен Кинг, президент Польши Анджей Дуда и многие другие. Новый сезон «Шоу ВиЛ», как пообещали создатели, стартует 2 февраля в 9:00 по московскому времени.