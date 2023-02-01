Москва, 1 февраля, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается установить запрет на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц в новых регионах России до 1 января 2026 года, внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Судебные приставы

В сопроводительных документах указано, что до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого подлежат урегулированию вопросы интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России.

Законопроектом предлагается установить запрет на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц на территориях указанных субъектов в течение переходного периода.

Также предусмотрено, что запрет не распространяется на осуществление деятельности по возврату долгов физическим лицам, по предпринимательским кредитам и долгам за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов предложил распространить запрет коллекторской деятельности на все регионы России, а не только на на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов заявлял, что кредитные конторы и микрофинансовые организации созданы для того, чтобы опутывать сетью мелких займов малоимущих клиентов.