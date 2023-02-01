МИД РФ: Запад всё больше втягивается в открытое противостояние с Россией

Москва, , 18:55 — REGNUM Коллективный Запад от гибридного конфликта с Россией переходит к открытой конфронтации, заявила 1 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

«Запад все больше и больше втягивается в открытое противостояние на поле боя нашей стране. Тут уже все пройдено, перейдено и перечеркнуто из того, что было накоплено за последние десятилетия позитивного и на что обращала внимание наша страна», — сказала она.

Напомним, 23 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война России с Западом уже не гибридная, а «почти настоящая». Запад долго готовил войну против России, стремился уничтожить всё русское, сказал министр.

При этом Россия не отказывается от переговоров по Украине (при выполнении всех условий, поставленных в начале СВО, и признания возвращения четырех регионов в состав России), отметил министр. Те, кто от переговоров отказываются, должны понимать, что чем дальше, тем сложнее будет найти решение, добавил Лавров.

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