Граждане Китая и сотрудники РЖД создали ОПГ для вывоза золота из России

Чита, , 18:47 — REGNUM Представители органов правопорядка разоблачили организованную преступную группировку, созданную гражданами Китая. Об этом 1 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Самородок золота PIX1861

Согласно опубликованным данным, начиная с 2019 года группировка, в состав которой также вошли и граждане России, занимались вывозом природного золота из России. Известно, что в уголовном деле фигурируют действующие или бывшие сотрудники ОАО «РЖД», с помощью которых осуществлялась транспортировка.

В общей сложности участники преступного сообщества приобрели не менее 94 кг золота, которые было незаконно добыто в Сибири и на Дальнем Востоке. Золото оценивается в 371,6 млн рублей. Известно, что только в 2022 году группировкой было незаконно вывезено более 42 кг золота стоимостью 195,8 млн рублей.

Уточняется, что после переплавки металл перевозился в Забайкальский край, откуда граждане Китая поездом перевозили его в КНР, раздавая взятки работникам железной дороги.

В отношении граждан Китая и России возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов»).

Как сообщало ИА REGNUM, Мещанский суд Москвы арестовал советника гендиректора ОАО «РЖД» Михаила Акулова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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