Москва, 1 февраля, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Украинскому государству не помогут истребители, которые требует предоставить Киеву экс-премьер Британии Борис Джонсон. Об этом написал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в микроблоге Twitter.

Represented by ZUMA Press, Inc./ТАСС Истребитель F-16

Медведев считает, что киевскому режиму уже ничего не поможет.

«Борис Джонсон, лохматый журналист и фанат незаконных вечеринок во время локдауна, опять требует истребителей для Киева. Всё напрасно, — уверен заместитель председателя Совета безопасности РФ. — Ничто не поможет несостоявшемуся украинскому государству».

Бывший британский премьер Борис Джонсон ранее обратился к западным странам с предложением поставить киевским властям истребители F-16.

Как сообщало ИА REGNUM, российские пранкеры Вован и Лексус анонсировали видео своего разговора с бывшим советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Пранкеры выложили видео с некоторыми фрагментами разговора. В частности, Болтон говорит, что Минские соглашения были ужасными для Украины.