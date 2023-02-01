Суд арестовал советника гендиректора РЖД Акулова по делу о мошенничестве
Москва, 1 февраля 2023, 18:34 — REGNUM Мещанский суд Москвы арестовал советника гендиректора ОАО «РЖД» Михаила Акулова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 1 февраля сообщили в суде.
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Акулова меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
Акулов обвиняется в мошенничестве. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ.
С ноября 2005 по май 2017 год Акулов был вице-президентом ОАО «РЖД». После этого он занимал должность советника гендиректора компании.