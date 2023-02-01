Законопроект об обязанностях органов ФНС и ЗАГС при антикоррупционных проверках внесен в Госдуму

Москва, , 18:32 — REGNUM Законопроект, которым предлагается установить закрытый перечень должностных лиц, которым кредитная организация вправе выдавать справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц, внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что этот перечень сформирован посредством соотнесения категорий руководителей, которым кредитная организация вправе предоставлять указанные сведения в соответствии с действующими положениями законодательства и перечня должностных лиц, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы, органы госрегистрации прав на недвижимое имущество, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при осуществлении антикоррупционных проверок.

Также законопроектом предлагается обязать налоговые органы предоставлять по запросам, направляемым им в установленном порядке в ходе осуществления антикоррупционных проверок, информацию о наличии у лиц, в отношении которых направлен запрос, счетов в банках, расположенных на территории Российской Федерации. Органы ЗАГС предлагается обязать предоставлять по запросам, направляемым им в ходе антикоррупционных проверок, информацию об актах гражданского состояния, а также иные сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.

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