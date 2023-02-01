Москва, 1 февраля, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ жителей приграничных районов Курской и Брянской областей расселят в безопасные районы по примеру Белгородской области, заявил 1 февраля вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

По словам заместителя председателя правительства, наиболее сложная ситуация складывается в Белгородской области, где пришлось отселить более 3,7 тысячи человек. На переселение жителей Белгородской области необходимо порядка 9,4 млрд рублей, заявил Хуснуллин.

Также расселение из-за угрозы жизни необходимо жителям Курской и Брянской областей. Уже выработан механизм расселения приграничных районов на примере Белгородской области, но решение должно быть утверждено президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля Путин по итогам встречи с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым дал поручения по поддержке и восстановлению регионов после обстрелов ВСУ.

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