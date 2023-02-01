ИА REGNUM, , 19:17 — REGNUM В немецком Нюрнберге 31 января прошел массовый антивоенный митинг. Поводом для протестного выступления стало решение властей ФРГ санкционировать поставки Украине тяжелых танков Leopard. Уличную акцию не остановила даже ненастная погода.

Антивоенный митинг в немецком Нюрнберге. 31 января 2023 Цитата из видео «Protesters rally in Nuremberg against weapons deliveries to Ukraine»

Митингующие держали в руках плакаты «Мирные переговоры вместо поставок оружия!», сообщает РИА Новости. Одним из лозунгов шествия было «Если гражданин становится неудобным, он сразу становится «экстремистом».

Антивоенный митинг в немецком Нюрнберге. 31 января 2023 Цитата из видео «Protesters rally in Nuremberg against weapons deliveries to Ukraine»

Одна из групп в колонне митингующих несла большой транспарант, с надписью «Мы и есть красная линия!» Лозунг подразумевает, что власти ФРГ, приняв решение без согласования с обществом, перешли определенную черту.

Антивоенный митинг в немецком Нюрнберге. 31 января 2023 Цитата из видео «Protesters rally in Nuremberg against weapons deliveries to Ukraine»

Массовые выступления против роста цен, инфляции и поставок оружия Киеву состоялись в нескольких немецких городах в ноябре прошлого года. Участники акций в Лейпциге и Цвиккау призывали власти заняться более насущными, чем поддержка ВСУ, проблемами: от энергетического кризиса до роста цен на товары.

Антивоенный митинг в немецком Нюрнберге. 31 января 2023 Цитата из видео «Protesters rally in Nuremberg against weapons deliveries to Ukraine»

Тем не менее 25 января правительство Олафа Шольца перешло «красную линию» и приняло решение передать в распоряжение Киева тяжелые танки Leopard 2. Первые боевые машины должны быть поставлены украинской армии примерно через три месяца, заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус. Решение федерального правительства вызвало протесты не только на улицах, но и в парламенте. Так, депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон обвинил Шольца в том, что тот «выбросил за борт основы послевоенного времени». Парламентарий напомнил канцлеру об особой ответственности Германии за жертвы Второй мировой.