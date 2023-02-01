Киев, 1 февраля, 2023, 18:40 — ИА Регнум. В феврале–марте на фронте начнётся активизация военных действий. Об этом 1 февраля заявил представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала «FrееДом».

Mos.ru Марат Хуснуллин

«Да, действительно, мы находимся в преддверии очень активной фазы войны», — сказал он, акцентировав внимание на том, что активные действия прийдутся на февраль и март.

По его словам, ВСУ несут потери.

Ранее американское издание American Spectator сообщало, что игнорирование позиции России в отношении поставок оружия киевскому режиму может привести к эскалации конфликта и спровоцировать мировую войну.

Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинской армии не удалось выбить российских военнослужащих ни с одной позиции.

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