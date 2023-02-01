Москва, , 18:22 — REGNUM Кредитные каникулы на 63,6 млрд руб. оформили российские банки участникам специальной военной операции и членам их семей в конце 2022 года. Об этом 1 февраля сообщили в Центральном Банке РФ.

СВО. Военнослужащие. Иван Шилов © ИА REGNUM

«С конца сентября и до 31 декабря 2022 года банки оформили участникам СВО и членам их семей кредитные каникулы на 63,6 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в декабре эта сумма составила 5 млрд рублей по 12,8 тыс. кредитов.

Кроме того, сообщается, что в октябре–декабре предоставлены кредитные каникулы на 395,5 млн рублей для компаний среднего и малого бизнеса, владельцы которых были мобилизованы.