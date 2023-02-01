Пранкеры Вован и Лексус анонсировали разговор с бывшим советником Трампа Джоном Болтоном

Москва, , 18:09 — REGNUM Российские пранкеры Вован и Лексус анонсировали видео своего разговора с бывшим советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом 1 февраля сообщается в их Telegram-канале.

Джон Болтон © Olivier Douliery/Global Look Press

Пранкеры выложили видео с некоторыми фрагментами разговора. В частности, Болтон говорит, что Минские соглашения были ужасными для Украины. Также он рассказал, как поддерживал силы, выступавшие против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Кроме того, Болтон заявил, что нужно всячески препятствовать попыткам ряда западных стран, прежде всего Франции и Германии, вести переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

«Новый сезон. Новые пранки. Новые эксперты и гости. Не пропустите главные разоблачения года», — говорится в анонсе.

Премьера нового выпуска состоится 2 февраля в 9:00 мск.