Москва, 1 февраля, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Западные неправительственные компании, которые никогда ранее не симпатизировали России, вынуждены еле-еле подтверждать военные преступления ВСУ, сказала 1 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

Так, в публикации организации Human Rights Watch, говорится о применении ВСУ запрещённых противопехотных мин «Лепесток».

«С трудом, еле-еле, бесконечно инкорпорируя во всех своих пресс-релизах и заявлениях ссылки на то, что и «Россия делает так же», <…> вынуждены признавать даже Human Rights Watch, что киевский режим выходит за все границы. Может, имеет смысл сказать, что Россия права?» — добавила Захарова.

По мнению официального представителя МИД России, Украина не станет расследовать инциденты применения противопехотных мин, поскольку в Киеве действуют только по указке США.

Напомним, в Донецкой Народной Республике с начала эскалации погибли 4422 мирных жителя, в том числе 132 ребенка.

Читайте также: В Донецке ребенок пострадал из-за сброшенной ВСУ мины «Лепесток»