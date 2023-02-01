Хуснуллин рассказал об ущербе от ЧС, нанесённом дорогам в регионах России
Москва, 1 февраля 2023, 18:20 — REGNUM Ущерб, нанесенный при чрезвычайных ситуациях дорожной сети в ряде регионов России за последние три года, оценивается в 12,9 миллиарда рублей. Об этом 1 февраля сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе совещания с президентом страны Владимиром Путиным.
«За прошедшую трехлетку в восьми субъектах в результате 16 чрезвычайных ситуаций зафиксирован объем ущерба дорожной сети в размере 12,9 млрд рублей», — сказал он и добавил, что большая часть ущерба — последствия паводков.
Ранее вице-премьер РФ сообщал о том, что власти Белгородской области отселили свыше трех тысяч жителей региона из-за обстрелов со стороны ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Британии столкнулись с историческим ростом цен на продовольствие, электричество и газ.
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