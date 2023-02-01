Москва, 1 февраля, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Ущерб, нанесенный при чрезвычайных ситуациях дорожной сети в ряде регионов России за последние три года, оценивается в 12,9 миллиарда рублей. Об этом 1 февраля сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе совещания с президентом страны Владимиром Путиным.

Government.ru Марат Хуснуллин

«За прошедшую трехлетку в восьми субъектах в результате 16 чрезвычайных ситуаций зафиксирован объем ущерба дорожной сети в размере 12,9 млрд рублей», — сказал он и добавил, что большая часть ущерба — последствия паводков.

Ранее вице-премьер РФ сообщал о том, что власти Белгородской области отселили свыше трех тысяч жителей региона из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Британии столкнулись с историческим ростом цен на продовольствие, электричество и газ.

Читайте также: Spiegel: жители Британии жалуются на резко ухудшившиеся условия жизни