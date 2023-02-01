Москва, 1 февраля, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Известный певец Игорь Николаев перенёс операцию на сердце, сообщает 1 февраля РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Цитата из интервью для проекта «Между нами» Игорь Николаев

63-летний артист ранее был доставлен в один из московских кардиоцентров. По данным источника, там певцу и композитору провели коронаграфию и установили стенты.

Ранее Николаев написал в социальной сети, что сейчас проходит обследование и чувствует себя хорошо.

«Надеюсь встретиться с зрителями в ближайшее время на запланированных концертах», — уточнил композитор.

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