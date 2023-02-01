Москва, 1 февраля, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на создание единообразной системы взаимодействия между организациями связи и государственными, региональными и муниципальными органами власти при размещении инфраструктуры связи на объектах федеральной, региональной и муниципальной собственности, внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

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По действующему законодательству порядок сдачи имущества в аренду, пользование определяет каждый собственник, что приводит к отсутствию единого комплексного подхода к регулированию отношений по использованию государственного или муниципального имущества организаций связи для размещения оборудования связи и делает процедуру заключения договоров непрозрачной, указано в сопроводительных материалах к законопроекту.

Отмечается, что каждый орган федеральной или региональной власти может дополнять подобный порядок новыми условиями и правилами, что влияет на сроки рассмотрения обращений организаций связи, согласования и заключения договоров и негативно сказывается на развитии сетей связи.

Для обеспечения единообразного подхода при взаимодействии организаций связи с органами власти при размещении сетей связи законопроектом предусматривается издание постановления правительства РФ, в котором предлагается закрепить: правила взаимодействия, перечень случаев мотивированного отказа размещения средств связи на государственных и муниципальных объектах и порядок определения платы за использование недвижимого имущества, принадлежащего указанным органам в случае, если иной порядок определения платы не установлен законодательством.

По мнению разработчиков инициативы, принятие законопроекта и связанного с ним подзаконного акта поспособствует созданию прозрачной и единообразной системы взаимодействия между организациями связи и органами власти при размещении инфраструктуры связи на их объектах, сократит сроки заключения договоров и позволит избежать судебных разбирательств, связанных с немотивированными отказами, затягиванием сроков.

Также законопроектом закрепляется полномочие ФАС России по проверке разработанного на разных уровнях порядка доступа организаций связи к объектам государственного или муниципального имущества на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства.